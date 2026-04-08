Emtia Piyasasında İlk Çeyreğe Jeopolitik Fiyatlamalar Damga Vurdu

Emtia piyasasında yılın ilk çeyreğinde jeopolitik gelişmelerden kaynaklı karışık bir seyir öne çıktı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yaşanan gerilimler, lojistik aksamalar ve arz endişeleri enerji ve tarım ürünlerini yukarı yönlü desteklerken, güçlenen dolar baz metaller üzerinde satış baskısını artırdı. Altın ve gümüş fiyatları rekor seviyeler görse de mart ayında sert düşüşler yaşandı, ancak ocak ve şubattaki güçlü yükselişler gölgede kalmadı. Gümüş, hem değerli hem endüstriyel metal olarak belirsizlik dönemlerinde güvenli liman talebi ve endüstriyel kullanım artışıyla desteklendi.

Platin ve paladyum fiyatları doların güçlenmesi ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle sert düşüşler gösterdi. Bakır, kurşun ve nikel fiyatları azalırken, alüminyum ve çinko arttı. Alüminyumda, Ortadoğu'daki üretim kesintileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar arz endişelerini artırdı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik sorunlar nedeniyle sert yükselişler kaydetti, doğal gaz da benzer şekilde etkilendi. Tarım ürünlerinde, buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi fiyatları petrol fiyatlarındaki artışın gübre ve enerji maliyetlerine yansımasıyla yükseldi. Kahve ve kakao fiyatları düşerken, şeker ve pamuk fiyatları arz endişeleriyle arttı.