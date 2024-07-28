En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika
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En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Ayrıca, yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınacak çıkış harcı 500 liraya yükseltilecek. Kanun teklifi ayrıca ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılan tahsilatlarda usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanmasını da öngörüyor.

28.07.2024 01:46
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(TBMM) - En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarılmasını içeren Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.

Kanun teklifinin 52'nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde birini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, aylık veya ücretleri ile birlikte aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz. Bu fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanan en son tebliğ esas alınır" ifadeleri eklendi.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika

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