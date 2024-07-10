En düşük emekli aylığı için toplantı yapılacak - Son Dakika
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En düşük emekli aylığı için toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının artırılması için bir araya gelecek. Toplantıda, çalışmaların devam ettiği belirtilerek, emekli maaşlarındaki artışın bütçe karşılığı ve yükü değerlendirilecek. Ayrıca, vergi paketi de Meclis kapanmadan getirilecek.

10.07.2024 16:28
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(TBMM)- En düşük emekli aylığının artırılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelecek.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Güler, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, en düşük emekli maaşı ile ilgili bakanlıkların çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tamamlayıcı işlem bu. 10 bin TL'ye kadar bir emekli sayımız var, bunların her birinin bin TL artışının getirdiği bütçe karşılığı var, yük var... Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışıyor. Bugün akşam bir araya gelebilirsek oturup konuşacağız. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve ben katılacağım. Toplantı bu akşam olmazsa yarın bir araya gelmemiz lazım" dedi.

"Seyyanen zam çok zor"

"Seyyanen zam çok zor onun ancak tamamlayıcı noktası olur. Her bin TL'nin artışının karşılığının değerlendirilmesi lazım" diyen Güler, asgari ücrete bir zammın da söz konusu olmadığını söyledi. Güler, " Asgari ücret seviyesine mümkün değil. Emeklilik sistemini belirleyen husus nedir? Bütün dünyada sadece bizde değil, bütün dünyada, ödediğiniz prim miktarı ne? Arkadaşlar diyor ya AB ülkelerinde böyle asgari ücret de yok emekli de yok. Hangi AB ülkelerinde 40 yaşında emekli var. Ödediğiniz prim miktarı ve süre düşükse, nasıl bir miktar ödeyebilirsiniz. 2024 yılı bütçemizden yaklaşık 1 trilyon gibi bir kaynağı emeklilik sistemine aktarıyoruz. Bu yük sadece vermekle olmuyor bütçe karşılığını da oluşturmanız gerekiyor" diye konuştu.

"Vergi paketi Meclis kapanmadan getirilecek"

Vergi paketini de Meclis kapanmadan getireceklerini söyleyen Güler, "Biz asgari kurumlar vergisi açısından özellikle küresel şirketlerin -14-15 maddeyi etkiliyor bir başlık- bu şirketlerin biz almadığımız takdirde OECD ülkelerinde açıklanan bir kural, küresel şirketin merkezinde olan ülkeler alıyor. Bu madde bir tane madde olarak gelmiyor birçok maddeyi etkilediği için 14-15 maddeyle geliyor bir başlık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli aylığı için toplantı yapılacak - Son Dakika

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