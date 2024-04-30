Endonezya, 10. Dünya Su Forumu'nda güvenliği artırmak için 12.000 askeri personel görevlendirecek

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CAKARTA, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Ordusu, 18-25 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'nın tatil adası Bali'de düzenlenecek olan 10. Dünya Su Forumu'nda güvenliği artırmak amacıyla 12.000 askeri personel görevlendirecek.

Orduya bağlı İstihbarat Merkezi Başkanı Tümgeneral Nugraha Gumilar, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Askerler forumda güvenliği sağlamak ve sağlık sektörünü yönetmekle görevlendirildi" dedi.

Bali'yi diğer Endonezya adalarından ayıran Bali ve Lombok boğazlarının güvenliğini sağlayacak olan personel, etkinlikten bir hafta önce konuşlandırılacak.

Öte yandan, bazı uçaklar olası bir doğal afet durumunda tahliyeye hazır olacak şekilde donatılacak.

1997'den bu yana üç yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük su sektörü etkinliği, dünya genelindeki su sorunlarını tartışmak üzere çeşitli ülke ve bölgelerden delegeleri bir araya getiriyor.