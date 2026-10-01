Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Arrmanatha Nasir'i yeni dışişleri bakanı olarak duyurdu

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Arrmanatha Nasir'i yeni dışişleri bakanı olarak duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya basınındaki haberlere göre Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut Dışişleri Bakanı Sugiono'nun hükümette başka göreve atanmasının ardından 54 yaşındaki kariyer diplomatı Arrmanatha Nasir'i yeni dışişleri bakanı olarak duyurdu. Nasir'in göreve geldiği belirtildi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, kariyer diplomatı Arrmanatha Nasir'in ülkenin yeni dışişleri bakanı olduğunu duyurdu.
Endonezya basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Subianto, ülkenin mevcut Dışişleri Bakanı Sugiono'nun hükümette başka göreve atanmasının ardından yeni dışişleri bakanını açıkladı.
Subianto, 54 yaşındaki kariyer diplomatı Nasir'in yeni dışişleri bakanı olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA
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