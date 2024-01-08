Endonezya\'da hapishaneden 53 mahkum firar etti

CAKARTA, 8 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Güneybatı Papua eyaletinin Sorong kentindeki bir hapishanede bulunan 53 mahkum Pazar günü yerel saatle 11.00 civarında firar etti.

Sorong Kenti Polis Baş Komiseri Happy Perdana Yudianto, Sorong Hapishanesi'nin 2. Sınıf B Tipi cezaevinden kaçan 53 mahkumun sadece 6'sının yakalanıp tekrar cezaevine gönderildiğini söyledi.

Polis, kaçan mahkumları yakalamak için Sorong kentinin çıkışındaki yolları erişime kapattı. Yudianto Pazar günü yaptığı açıklamada, "Sorong kenti dışındaki yolları, liman ve havalimanını erişime kapattık. Ayrıca firari mahkumlar hakkında bilgi topluyoruz" dedi.

Yudianto, firar eden mahkumların genel suçlardan ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiklerini belirtti.

Sorong Hapishanesi Müdürü Manuel Yenusi, toplu firar eyleminin gerçekleşmesinden hemen önce düzenlenen Pazar sabahı ayininin firara olanak sağladığını kaydetti.

Yenusi, "Saat 11.00 civarında ayin bittikten sonra mahkumların güvenliğe girip iki koruma memurunu tehdit ettiği ve maytap fırlatarak patlamaya yol açtığı ortaya çıktı. Ardından onlarca mahkum firar etti" dedi.

Toplu firar öncesinde 250 kişi kapasiteli Sorong Hapishanesi'nde 543 mahkum bulunuyordu.