Endonezya'da Orman Yangınları: 43 Helikopter Görevlendirildi - Son Dakika
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Endonezya'da Orman Yangınları: 43 Helikopter Görevlendirildi

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El Nino sıcakları nedeniyle 107 bin hektarlık alan etkilendi, 43 helikopter müdahalede bulunuyor.

Endonezya'da 107 bin hektarlık alanın etkilendiği orman yangınlarına müdahale amacıyla 43 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Djamari Chaniago, ülkede El Nino sıcaklarının yol açtığı kuraklık nedeniyle çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Djamari, yangınlardan 107 bin hektarlık alanın etkilendiğini, müdahalelerin Jambi, Güney Sumatra, Batı Kalimantan, Kalimantan, Güney Kalimantan ve Riau eyaletlerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Yangınlara müdahalede şimdiye kadar 43 helikopterin görevlendirildiğini, ihtiyaç halinde 10 ila 15 hava aracının hazır olduğunu belirten Djamari, merkezi hükümet yetkililerinin bölge yetkililerinin yanı sıra askeri personel, polis ve afet idaresi görevlileriyle işbirliği yaptığını bildirdi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı'nın çevresinde devam eden yangınlarda yaklaşık 520 hektar alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.

Yetkililer, dağın bulunduğu turistik Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nı kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Orman Yangınları: 43 Helikopter Görevlendirildi - Son Dakika

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