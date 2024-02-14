Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmenin oy kullandığı, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcilerin seçiminde, gayri resmi sonuçlara göre, adaylardan halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto, seçimi kazandığını açıkladı.
Channel News Asia televizyonuna göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 13.00'te sona erdi.
Subianto, sandıkların büyük bölümünün açılmasından sonra yaptığı konuşmada, henüz tamamlanmamış sayımlara ve sandık çıkışı anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını belirterek, "Seçim bitti. Şimdi artık birlik olma zamanı." ifadesini kullandı.
Gayriresmi seçim sonuçlarını, açılan sandıklar ve sandık çıkışı anket sonuçlarını değerlendiren yetkililer, Subianto'nun yüzde 60'a yakın oy alarak seçimde galip geldiğini duyurdu.
Öte yandan, adaylardan eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaklaşık yüzde 25 oy alırken, eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo yüzde 16,55 civarında oyda kaldı.
Subianto'nun devlet başkanı olması halinde, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu, Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka, devlet başkanı yardımcısı görevini üstlenecek.
Endonezya'da halk sandık başına gitti
Seçim kampanyası süresinin 10 Şubat'ta resmen sona erdiği ülkede, devlet başkanlığı için 3 aday yarıştı.
Seçimde, seçmenlere, devlet başkanı ve yardımcısı, ulusal, vilayet, bölge ve naiplik ile kent seviyesinde temsilcilerini belirleyebilecekleri 5 pusula verildi.
Sandıklar, bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Seçim, 10 köyde ise fırtına ve seller nedeniyle ertelenmişti.
Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının ise bir ay sonra olabileceği kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Savunma Bakanı Prabowo Subianto seçimi kazandı - Son Dakika
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