Endonezya'da Soğuk Lav Selleri 52 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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CAKARTA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde soğuk lav sellerinin evleri, binaları ve kamu tesislerini yerle bir etmesi sonucu 52 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 17 kişiden ise haber alınamıyor.

Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu'na bağlı Rehabilitasyon ve Yeniden İnşa Birimi Başkanı İlham Wahab, operasyona yardımcı olmak üzere çok sayıda ağır makine ekipmanının olay yerine gelmesiyle kayıp kişileri arama çalışmalarının Salı günü yeniden başladığını söyledi.

Wahab, "An itibarıyla 52 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp sayısı ise 17. İnsanlar sürekli aile üyelerinin kaybolduğunu bildirdiği için bu sayı değişmeye devam edecek" dedi.

Yetkili, devam eden acil yardım çalışmalarının ardından bir yeniden inşa ve rehabilitasyon programının geleceğini belirtti.

Yetkili, sık sık patlayan ve volkanik maddeler püskürten Merapi ve Singgalang yanardağlarının eteklerinden doğan nehirlerin kenarları gibi tehlikeli bölgelerde yaşayan sakinlerin başka bölgelere yerleştirilmesinin gerekip gerekmediğinin uzmanlar tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Ulusal Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Ajansı Başkanı Korgeneral Suharyanto, doğal afet nedeniyle 3.000'i aşkın kişinin evlerini terk edip daha güvenli yerlere sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

"Hasar gören yolların onarılması, yardım çalışmaları esnasında öncelikler arasında yer alıyor" diyen Suharyanto, selden etkilenen bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Cumartesi günü meydana gelen ve nehir sularının taşmasına yol açan şiddetli yağışlar Agam, Tanah Datar ve Pariaman bölgeleri ile Padang Panjang kasabasını vurmuştu.