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Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 2 kayıp

Endonezya'nın batısında bulunan bir teknenin alabora olması sonucu 37 kişiden 2'si öldü, 2 kişi ise kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, 33 kişiyi kurtarırken, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya\'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 2 kayıp
21.12.2023 - 13:40,
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Endonezya'nın batısında 37 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, Balabalagan Takımadaları'ndaki Ambo Adası'ndan Batı Sulawesi'ye seyahat eden bir tekne alabora oldu.

Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, teknedeki 33 kişiyi kurtarırken 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, teknenin dalgalar nedeniyle alabora olduğu ve kayıp 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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