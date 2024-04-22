Endonezya'da tren ve otobüs çarpışması: 5 ölü, 15 yaralı

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CAKARTA, 22 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'da Pazar günü bir tren ile bir otobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

PT KAI Divre IV Tanjung Karang demiryolu şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü Azhar Zaki Assjari'ye göre kaza, Güney Sumatra eyaletine bağlı Doğu Ogan Komering Ulu bölgesindeki bir geçitte yerel saatle 13.10 civarında meydana geldi.

Assjari yaptığı yazılı açıklamada, "Bir kişi olay yerinde, dört kişi ise hastaneye götürülürken hayatını kaybetti ve 15 kişi de yaralandı" dedi.

"Olay sırasında tren sürücüsü defalarca korna çalmış, ancak otobüs sürücüsünün bunu dikkate almaması nedeniyle çarpışma önlenememiş" diye devam etti.

Yetkili, makinistin çarpışmadan önce treni durdurmaya çalıştığını ancak mesafenin yakın olması nedeniyle trenin otobüse şiddetli bir şekilde çarparak otobüsü yaklaşık 50 metre sürüklediğini sözlerine ekledi.

Tahliye operasyonuna katılan kurtarma ekiplerinin koordinatörü Muhammad Triyono, Xinhua'ya yaptığı açıklamada tüm kazazedelerin yakındaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.