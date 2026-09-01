Endonezya'daki Orman Yangınları Borneo'da Orangutanların Yaşam Alanlarını Yok Ediyor, Görüş Mesafesi 1 Kilometrenin Altına Düştü - Son Dakika
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Endonezya'daki Orman Yangınları Borneo'da Orangutanların Yaşam Alanlarını Yok Ediyor, Görüş Mesafesi 1 Kilometrenin Altına Düştü

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Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adalarında devam eden orman yangınları, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşürürken, nesli tehlike altındaki Borneo orangutanlarının yaşam alanlarını tehdit ediyor. Yetkililer, 6 eyalette solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan dumana karşı mücadeleyi yoğunlaştırırken, Orman Bakanı Raja Juli Antoni, eylülde zirve yapması beklenen El Nino'nun yangınlarla mücadeleyi daha da zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Endonezya'nın bazı bölgelerinde devam eden orman yangınlarının yol açtığı yoğun duman çevre bölgeleri etkilerken Borneo Adası'ndaki yangınlar nesli tehlike altındaki orangutanların yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, çevrim içi basın toplantısında, ülkedeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Borneo Adası'nda bazı bölgelerde aktif yangınların sayısının arttığını, bazı bölgelerde ise yangınların kontrol altına alındığını bildiren Panjaitan, yangınların yol açtığı yoğun duman nedeniyle bölgedeki görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düştüğünü belirtti.

Öte yandan Borneo ve Sumatra'daki 6 eyalette yangınlardan kaynaklanan yoğun dumanın solunum yolu rahatsızlıklarına yol açması üzerine yetkililer çalışmaları yoğunlaştırdı.

Endonezya Orman Bakanı Raja Juli Antoni de etkisi eylülde zirveye ulaşması beklenen El Nino hava olayının yangınlarla mücadeleyi daha da zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Antoni, "Sorunlarımız henüz bitmedi. Eylül, El Nino'nun zirve yapacağı dönem. Eylül, bizim için asıl mücadele zamanı olacak." ifadelerini kullandı.

Yangınlar orangutanların yaşam alanlarını tehdit ediyor

Endonezya'da devam eden yangınlar, nesli tehlike altındaki Borneo orangutanlarının başlıca yaşam alanlarını etkiliyor.

Doğa koruma uzmanları, yangınların yüzlerce orangutanın yaşam alanının bir bölümünü yok ettiğini ve türün hayatta kalmasına yönelik tehdidi artırdığını belirtiyor.

BBC'nin haberine göre, Endonezya'da yaban hayatının korunması için faaliyet gösteren YIARI Vakfının Direktörü Karmele Llano Sanchez, bölgedeki durumun "oldukça kritik" olduğunu vurguladı.

Yangınların orangutanları yiyecek ve su kaynaklarından mahrum bıraktığını belirten Sanchez, yangınlardan etkilenen orangutanların, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü ve iyileşmelerinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını aktardı.

Nesli tehlike altındaki Borneo orangutanlarının nüfusu son 60 yılda yarı yarıya azalırken, yaşam alanları da avcılık ve ağaç kesimi nedeniyle son 20 yılda büyük ölçüde küçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'daki Orman Yangınları Borneo'da Orangutanların Yaşam Alanlarını Yok Ediyor, Görüş Mesafesi 1 Kilometrenin Altına Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'daki Orman Yangınları Borneo'da Orangutanların Yaşam Alanlarını Yok Ediyor, Görüş Mesafesi 1 Kilometrenin Altına Düştü - Son Dakika
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