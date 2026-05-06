Endonezya'dan Gençler için Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya'dan Gençler için Sosyal Medya Düzenlemesi

06.05.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, 16 yaş altı kullanıcıların hesap bilgilerini talep etti, şeffaflık vurgusu yapıldı.

Endonezya'da hükümet, şirketlerden, 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını engelleyen düzenleme uyarınca askıya alınan hesapların sayısı hakkında bilgi talep etti.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, ülkede martta yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya şirketlerine, düzenleme kapsamında askıya alınan hesap sayısını bildirmeleri çağrısında bulunan Hafid, "Yasaya uyumluluğun tek başına yeterli olmadığı konusunda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz. Şeffaflık adına rakamları da kamuoyuna bildirmeliyiz." dedi.

Hafid, Endonezya'da gençlerin günde neredeyse 8 saati internette geçirdiğini ve büyük ihtimalle ülkenin kalabalık nüfusu nedeniyle sosyal medya şirketlerinin düzenlemeye hızla uyumluluk gösteremediğini söyledi.

Avustralya hükümetinin Aralık 2025'te 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk ülke olmasının ardından Cakarta yönetimi de martta benzer bir adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayda geçmişti.

TikTok, ülkede 16 yaşın altındakilere ait 1,7 milyon hesabı devre dışı bırakmış ve düzenlemeye uyma konusunda ciddi ilerleme kaydeden ilk sosyal medya platformu olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'dan Gençler için Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:49:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Endonezya'dan Gençler için Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.