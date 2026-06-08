Endonezya'dan Tsunami Uyarısı Kaldırıldı - Son Dakika
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Endonezya'dan Tsunami Uyarısı Kaldırıldı

Endonezya\'dan Tsunami Uyarısı Kaldırıldı
08.06.2026 11:00
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Endonezya, Filipinler'deki depremin ardından tsunami uyarısını sona erdirdi.

CAKARTA, 8 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, Filipinler'deki depremin ardından verdiği tsunami uyarısını kaldırdı. Kurum, pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından kuzey kıyılarına yönelik tsunami tehdidi nedeniyle tahliye emri yayımlamıştı.

Deniz seviyesi koşullarının normale döndüğünü belirten kurum, tsunami uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki çeşitli kıyı izleme istasyonlarında küçük çaplı tsunami dalgaları tespit edildiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Filipinler'in güneyinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Endonezya'nın kuzeydoğusundaki bazı kıyı bölgelerinde halk arasında paniğe yol açtı.

Endonezya ve Filipinler, depremlerin sık görüldüğü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'dan Tsunami Uyarısı Kaldırıldı - Son Dakika

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