Endonezya, Husilerin Saldırılarını Kınadı

Endonezya, Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Endonezya hükümeti, Kızıldeniz'de uluslararası sularda seyreden ticari gemilere yönelik saldırıları kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada taraflara "itidal" çağrısı yapılırken, Yemen'deki çatışmalara da bir an önce "kapsayıcı" bir çözüm getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Husilerin, Suudi Arabistan'a "deniz ablukası" tehdidi

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentini ve diğer bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.