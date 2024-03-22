Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Depremde can kaybı veya hasar olmadığı belirtilirken, dev dalga uyarısı yapılmadı.

22.03.2024 09:31  Güncelleme: 09:31
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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı kaydedildi.

Bu arada depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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