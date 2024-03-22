Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 267 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı. Van'da 129 mahalle ve mezranın yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. Bitlis'te 63 köy yolunun kapandığı bildirildi. Muş'ta ise 28 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Hakkari'de ise 17 köy ve 30 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.