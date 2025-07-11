Endonezya'nın İlk VGOS Radyo Teleskobu Tamamlandı

CAKARTA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentindeki Bosscha Gözlemevi'nde bulunan Endonezya'nın ilk Çok Uzun Baz Hatlı Girişimölçer (VLBI) Küresel Gözlem Sistemi (VGOS) radyo teleskobunun ana anteni, 9 Temmuz 2025.
Endonezya'nın Bandung Teknoloji Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Astronomi Gözlemevi ile işbirliği içinde çarşamba günü Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde bulunan Bosscha Gözlemevi'nde ülkenin ilk Çok Uzun Baz Hatlı Girişimölçer (VLBI) Küresel Gözlem Sistemi (VGOS) radyo teleskobunun ana anten kurulumunu tamamladı. (Fotoğraf: Xinhua)
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