Endonezya, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine 301 aileyi yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi - Son Dakika
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Endonezya, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine 301 aileyi yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi

Endonezya, Ruang Yanardağı\'nın faaliyete geçmesi üzerine 301 aileyi yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi

Endonezya hükümeti, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu güvenliklerini sağlamak amacıyla yakınlarda yaşayan 301 aileyi yeni bir yerleşim yerine nakletme kararı aldı. Tarım ve Mekansal Planlama Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, ailelerin Bolaang Mongondow Selatan bölgesindeki Modisi köyüne yerleştirileceğini duyurdu. Yeni yerleşim bölgesinde ailelere ev ve temel altyapı tesisleri sağlanacak.

03.05.2024 19:33
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Endonezya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine yakınlarda yaşayan 301 aileyi, güvenliklerini sağlamak amacıyla kalıcı olarak yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi.

Antara News sitesinin haberine göre, Tarım ve Mekansal Planlama Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, volkanik patlamalardan ciddi şekilde etkilenen 301 ailenin, Bolaang Mongondow Selatan bölgesindeki Modisi köyüne kalıcı olarak yerleştirileceğini duyurdu.

Köyün, ailelerin balıkçılık ve hindistan cevizi yetiştiriciliğiyle geçimlerini sağlamayı sürdürmesine müsait olduğu için seçildiğini belirten Yudhoyono, ailelere yeni yerleşim bölgesinde ev ve temel altyapı tesislerinin sağlanacağını bildirdi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlamanın ardından, bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yetkililer, volkan uyarısını en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine 301 aileyi yeni yerleşim yerine nakletmeye karar verdi - Son Dakika

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