Endonezya ve Belarus'tan 7 Mutabakat Zaptı

Endonezya ve Belarus arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi amacıyla sağlık, finans, kültür gibi alanları kapsayan 7 mutabakat zaptı imzalandı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya geldi.

Subianto ve Lukaşenko'nun yanı sıra ilgili bakanlıklardan yetkililer, ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi amacıyla kültürel, sağlık, maliye gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artıracak 7 mutabakat zaptı imzaladı.

İki ülke arasında "2026-2030 döneminde öncelikli işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik yol haritası" anlaşması da kabul edildi.