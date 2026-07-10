Endülüs'te Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Endülüs'te Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

10.07.2026 13:57
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İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangında ölen 11 kişiden 10'u yabancı, 8 kişi yaralı, 19 kişi kayıp.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ilçesinde çıkan orman yangınında ölen 11 kişiden 10'unun yabancı olduğu bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz, son dönemdeki yangınlara ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında ölen 11 kişiden 10'unun yabancı olduğunu, bunların İngiliz ve Belçika vatandaşı olduklarının tahmin edildiğini söyledi.

Sanz, ölenler için "Ne yazık ki, belirlenen tahliye rotası dışında bir yol izleyip kuru bir dere yatağı üzerinden çıkış bulmaya çalışma kararı almışlar ve yangının neden olduğu gerçek bir tuzağın içine düşmüşler." dedi.

Yangından en çok etkilenen yerlerden biri olan Bedar'ın Belediye Başkanı Angel Francisco Collado Fernandez de bölgede çok fazla dağ evi ve turistik evler olduğunu, kapı kapı tüm evleri dolaştıklarını, tahliye olmaları gerektiği konusunda uyardıklarını, bazılarının evlerinden ayrılmayı kabul etmediğini ve hayatını kaybedenlerden 7'sinin bu kişiler olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Diğer yandan Endülüs özerk yönetim hükümeti yetkililerinden alınan son bilgilere göre, yangında ölen 11 kişinin yanı sıra 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı, 19 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Yangınlarından dolayı bölgede en çok kullanılan A-7 otoyolunun bir kısmı ile çok sayıda ara yolun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Los Gallardos, Bedar ve Sorbas yerleşim yerlerini etkileyen ve 1500'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği orman yangınlarından dolayı bölgede 464 personel, 200 asker ve yaklaşık 20 hava aracı söndürme çalışmalarına katılıyor.

İspanya hükümeti, Los Gallardos'daki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere tüm kaynaklarını seferber etti

Trajik olaydan dolayı İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve tüm siyasi liderler başsağlığı mesajları yolladı.

Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Juan Manuel Moreno ile görüştüğünü, bu trajediyi göğüslemek için en başından beri en üst düzeyde kurumsal iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "İspanya hükümeti tüm maddi ve beşeri kaynaklarını Los Gallardos'taki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere halihazırda seferber etmiştir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, hükümetin taziyelerini ve tüm bölge sakinleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Lütfen yetkililerin ve acil durum ekiplerinin uyarılarını dikkate alalım. Son derece dikkatli olalım." mesajını yayımladı.

İspanyol basını, ilk belirlemelere göre uzmanların yaptığı tahminlerde, yangının ölümlere neden olmasının sebebinin, bir elektrik direğinin devrilmesi ve alternatif bir güzergahtan kaçılmaya çalışılması olduğunu yazdı.

Kaynak: AA

Uluslararası, 3. Sayfa, Politika, Endülüs, İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endülüs'te Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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