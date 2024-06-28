Enez'de çıkan yangında 20 dekarlık buğday yandı

Edirne'nin Enez ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 20 dekarlık hasat edilmemiş buğday yandı.
Çiftliksırtı mevkisinde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Enez Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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