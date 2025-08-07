EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.
Gülçavuş köyü sahiline gelen vatandaşlar, kıyıda su samurunun yüzdüğünü görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre kıyıda yüzen ve çocukların ilgi odağı olan su samuru, daha sonra açığa giderek gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Enez'de Nesli Tehlike Altında Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?