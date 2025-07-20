Enez\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülçavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.