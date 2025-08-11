Enez\'de Orman Yangınına Müdahale

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi.

Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor.