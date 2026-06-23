Enez'de Park Halindeki 2 Karavan Yandı - Son Dakika
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Enez'de Park Halindeki 2 Karavan Yandı

Enez\'de Park Halindeki 2 Karavan Yandı
23.06.2026 15:31
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Enez sahilinde çıkan yangında 2 karavan kullanılamaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde park halindeki 2 karavan yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Enez Limanı yolunda, öğle saatlerinde park halindeki bir çekme karavanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki diğer karavana sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 2 karavan kullanılamaz hale geldi. Karavanların yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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