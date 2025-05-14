Engel Tanımayan Yetenekler Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Engel Tanımayan Yetenekler Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında 'Engel Tanımayan Yetenekler' etkinliği düzenledi. Tiyatro, müzik ve dans gösterimleriyle dolu etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

14.05.2025 12:54
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, "Engel Tanımayan Yetenekler" etkinliği düzenledi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen ve birbirinden renkli performansların sahnelendiği etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Engel Tanımayan Yetenekler" etkinliği düzenledi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen programa, kursiyerlerin aileleri de büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da yer aldı.

"Dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur"

Etkinlikte konuşan, Başkan Yardımcısı Akıncı, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen gecede, sanata engel tanımayanların sahnesine katılmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Akıncı, "Engelli bireyler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların hayatını kolaylaştırmak, haklarına saygı duymak ve fırsat eşitliği sunmak hepimizin ortak görevidir. Kalpten inanıyorum ki anlayış ve dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu özel haftanın farkındalığımızı artıran kalıcı çözümlere vesile olan bir sürece dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.

Sanat dolu gece

Engelli bireylerin sosyal yaşamda hak ettikleri yeri almasını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, tiyatro, müzik ve dans bir araya geldi.

Program, drama atölyesi öğretmeni Şenay Tek'in öncülüğünde sahnelenen "Sahte Doktor" adlı tiyatro oyunu ile başladı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan oyunun ardından Ahmet Kalır öğretmenliğinde hazırlanan müzik atölyesi öğrencileri, solo performanslarıyla sahne aldı. Cem Kaan Yananer'in bateri performansı geceye ritim katarken, Mert Tokaç, Ege Akpoyraz ve Ali Özgür'ün piyano ile seslendirdiği eserler izleyicilerden yoğun alkış aldı. Özgür Zor'un seslendirdiği "Düşler Sokağı" parçasına ise tüm salon eşlik etti.

Eğlendiren performans

Programın devamında kursiyerlerden oluşan ekip, öğretmenleri Canan İp'in destekleriyle "Çayda Çıra" halk oyununu sergiledi. Kursiyerler ve öğretmenlerinin birlikte hazırladığı vals gösterisi de büyük beğeni topladı. Müzik performanslarıyla renklenen gecede Arda ve Tuna Burum'un gitar eşliğinde söylediği "Gesi Bağları" izleyicileri duygulandırırken, Tuğçe Naz Arık'ın kajon ile çaldığı hareketli parçalar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda ise Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Ebeveyn Korosu sahne aldı. Kursiyerlerin anneleri ve öğretmenlerinden oluşan koro, performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engel Tanımayan Yetenekler Etkinliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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