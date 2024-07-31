Engellerini çini işleyerek unuttular - Son Dakika
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Engellerini çini işleyerek unuttular

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Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Biriminde eğitim gören özel eğitimli çocuklar, Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde açılan çini kursuna katılarak engellerini çini işleyip unuttular.

31.07.2024 13:25  Güncelleme: 13:38
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Engellerini çini işleyerek unuttular

YOZGAT - Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Biriminde eğitim gören özel eğitimli çocuklar, Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde açılan çini kursuna katılarak engellerini çini işleyip unuttular.

Özel çocukların ince motor becerilerinin geliştirilmesi, renkleri öğrenmesi, sosyalleşmesi ve nitelikli zaman geçirmesi amacıyla Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde çini kursu açıldı. Çini kursuna Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Biriminde eğitim gören çocuklar katıldı. Sorgun Belediyesi'ne ait SORMEK'te Usta öğretici Hale Ekim tarafından verilen çini kursu, özel çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Gün boyu özel çocukların ortaya çıkardıkları objeler beğeni topladı.

Sorgun Belediyesi Özel Eğitim Biriminde görevli eğitmenlerden Ayşegül Bolat, "Özel eğitim çocuklarımız Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu proje çerçevesinde çini eğitimi aldı. Bu eğitimin ilk aşamasını da bugün gerçekleştirdik. Çocuklarımız ilk boyama ve heyecanlarını yaşadılar. İlerleyen zamanlarda tekrar derslere gelip yapmış oldukları çalışmaların ham maddelerini de görecekler. Zamanla da çini kursunu daha iyi kavrayıp daha iyi öğreneceklerini düşünüyorum. Çocuklarımız bu kursta hem renkleri öğreniyorlar hem de ince motor becerilerini geliştirip dikkat gelişimlerini sağlıyorlar. Çocuklarımız çini kursunu çok sevdi, kursun devamının geleceğini de düşünüyoruz." dedi.

Özel eğitim alan çocuklar da çini kursunu sevdiklerini söyleyerek yaptıkları objeleri annelerine hediye edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Sorgun Belediyesi, Avrupa Birliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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