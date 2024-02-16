Engelli bir çocuğun doğum günü meddah gösterisiyle kutlandı

Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 14 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurdeniz Aygün'ün evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü de kutladı.
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlere giderek öğrencilerle buluştu.
Meddahlık kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Demir, köylerde evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.
Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Duruçay köyünde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 14 yaşındaki Nurdeniz Aygün'ü ziyaret eden meddah ekibi, evde gösteri yaptı. Ziyarette, Nurdeniz'in doğum günü de kutlandı.
Gösteri sırasında Nurdeniz ve ailesinin oldukça mutlu oldukları görüldü.
"Madem onlar gelemiyor, biz onların ayağına gidelim dedik"
Rugeş Demir, AA muhabirine, köy köy gezip hem meddahlığı tanıttıklarını hem de insanların keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını söyledi.
Bugüne kadar farklı yerlerde çok sayıda gösteri yaptığını dile getiren Demir, "Ama gösterilerimize gelemeyen arkadaşların olduğunu gördük. 'Madem onlar gelemiyor, biz onların ayağına gidelim' diyerek sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu proje kapsamında engelli kardeşlerimizin evlerine misafir oluyoruz." dedi.
Gösterilerinin beğeniyle izlendiğini belirten Demir, "Hikaye anlatıyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz. Hem doğum gününü kutladık hem de meddahlık sanatının aktarılmasına vesile olduk." diye konuştu.
"Özel bireylere sevilmek çok iyi geliyor"
Anne Semra Aygün ise Nurdeniz'e sürpriz olması için etkinlikten bahsetmediklerini anlatarak, "Bir sürpriz olduğunu söyledik. Heyecandan gece uyuyamadı, sabah 06.00'da kalktı. Sürekli heyecanla bekledi. Özel bireylere sevilmek çok iyi geliyor. Nurdeniz sevildikçe daha da çiçek açıyor. Yapamadığı birçok hareketi sevgiyle aşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nurdeniz'in kardeşi Gülsüm Feyza Aygün, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ablamı mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Ablam bugüne kadar neredeyse hiç böyle mutlu olmamıştı. Meddah ağabeylere çok teşekkür ederim. Ben önceden böyle bir gösteri izlemiştim. Ablama da doğum günü hediyesi gibi oldu." dedi.
Huriye Boyraz ise gösteri ve ilgilerinden dolayı Demir ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bugün onu mutlu ettik. Özel bireylere hizmet, paha biçilemez. Çocuklarımız mutluyken biz de mutluyuz. Bu ay içinde Nurdeniz'in doğum günü de vardı, gelmişken bir pasta ile doğum gününü de kutladık." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Engelli bir çocuğun doğum günü meddah gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Son yıllarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, kendisini dinlemek için konsere gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ı kıskandı. Bir kadının, sevgilisine çok yakın durduğunu fark eden Derici, sahneden "Benim manitaya yaklaşma!” diyerek bağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?