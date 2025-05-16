Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı

Akhisar'da 56 engelli birey temsili askerlik yaparak yemin etti, aileleri gurur ve gözyaşı ile karşıladı.

16.05.2025 11:08
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Ailelerine gururu yaşattılar

Manisa'da engelli bireyler temsili askerlik töreniyle yemin etti

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Akhisar Hava Meydan Komutanlığında 56 engelli bireyin bir günlüğüne temsili askerlik yapmasının ardından gerçekleştirilen yemin töreninde engelli bireyler gurur yaşarken aileleri sevin gözyaşları döktü.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde 56 engelli birey Engelliler Haftası dolayısıyla bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Etkinlikte kamuflajlarını giyen engelliler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, yemin ederek görevlerini temsili olarak yerine getirdi. Yemin eden engelli bireyler bir günlüğüne de olsa askerlik vazifesini yerine getirmenin gururunu yaşarken bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Askerlerin yemin etmesinin ardından Er Bahadır Kırtepe'nin babası Kemal Kırtepe aileler adına yaptığı konuşma yaparken Er İlhan Karakaş "Bu Vatan Kimin" adlı şiiri seslendir. Öte yandan Er Muhammet Cömert ise yaş kütüğüne plaket çaktı.

Töreninin ardından Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, engelli asker adaylarına terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik ve yemin töreni, tören geçişinin ardından sona ererken aileler de hatıra fotoğrafı çekildi.

Çocukları Oğuzhan Demirbaş'ı kamuflajlar içinde görmenin mutluluğunu yaşayan anne Resmiye Demirbaş, "Duygulandık ve gururlandık, bunu düzenleyenlere çok teşekkür ederim" derken baba Bülent Demirbaş ise töreni düzenleyenlere teşekkür etti.

Asker gördüklerinde heyecanlandıklarını söyleyen anne Asiye Gözüpek, "Zaten asker görünce duygulanıyorduk, kendi oğlumuzu görünce daha çok duygulandık." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika

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