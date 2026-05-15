Engelli Gençler Asker Oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 12 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen gençler için Engelliler Haftası kapsamında aileleri tarafından uğurlama töreni düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla tur atan gençler, ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda üniformalarını giyerek yemin etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda, aileler duygusal anlar yaşadı.