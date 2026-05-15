Engelli Gençler Temsili Askerlik Töreninde Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Gençler Temsili Askerlik Töreninde Bir Günlük Asker Oldu

Engelli Gençler Temsili Askerlik Töreninde Bir Günlük Asker Oldu
15.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de engelli gençler, temsili askerlik töreniyle bir günlük askerlik yaşadı ve yemin etti.

Düzce'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle gelen 15 genç, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.

Askerlik yemini eden gençlere, daha sonra temsili terhis belgelerini Düzce Valisi Mehmet Makas, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik takdim etti.

Vali Ustaoğlu ayrıca, yemin ederek temsili asker olan engelli kardeşi Fatih Ustaoğlu'nun terhis belgesini de verdi.

Programda konuşan Düzce Valisi Makas, Engelliler Haftası'nın, farkındalığı oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

Hafta kapsamında özel bireylerin temsili askerliklerine tanıklık ettiklerini anlatan Makas, "Hepsi çok mutlu. Orada bir evladımız 'Kanımın her damlasını veririm, vatanımı vermem' diyor. O bu evladımızın gönlünde engel olabilir mi? Onların gönlünde engel yok. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu da kendisi için duygusal bir tören olduğunu belirterek, "Bu haftada özel çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için çok önemli. Benim için daha anlamlı olan ise kardeşim Fatih'i bugün bu törende yalnız bırakmak istemedim. Balıkesir'den geldik ve onun yemin törenine şahitlik yaptık. Şimdi o çakı gibi asker oldu. Tüm engelli kardeşlerimize sağlık ve sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan özel bireyler ve aileleri de mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Gençler Temsili Askerlik Töreninde Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:23:45. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Gençler Temsili Askerlik Töreninde Bir Günlük Asker Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.