Engelli Heykeltıraşın Amedspor Logosu - Son Dakika
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Engelli Heykeltıraşın Amedspor Logosu

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Mustafa Turgut, Karacadağ taşından Amedspor'un logosunu yaparak kulübe hediye etmek istiyor.

ORTOPEDİK engelli heykeltıraş Mustafa Turgut, Karacadağ'ın volkanik bazalt taşından, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün logosunu yaptı. Turgut, el emeğiyle yaptığı logoyu kulübe hediye etmek istediğini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün çift başlı kartal logosunu 2 hafta süreyle keski, çekiç ve spiral kullanarak el emeğiyle imal ettiğini söyleyen Siverekli ortopedik engelli heykeltıraş Mustafa Turgut, "Sağ elimde 3, sol elimde ise 2 parmağım doğuştan beri yoktur. Öteden beri taş işleme sanatına ilgi duyuyordum. Ortopedik engelli olmama rağmen kendimi heykeltıraşlığa adadım. Ben 35 yaşındayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. 2008 de Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesini okudum. 2012 de mezun olup 2013'te Malatya İnönü Üniversitesin Resim bölümünü okudum. 2016 da mezun oldum. 2017 yılında Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak atandım. İki yıldır bazalt taş sanatını daha aktif olarak kullanıyorum. Taş sanatımda Mezopotamya Coğrafyasındaki motifleri çoğunlukla kullanıyorum. 18 yıldır bu sanatın içindeyim. Amedspor'u seviyorum. Bunun için böyle bir logo yaptım. Tam 2 haftamı aldı. Keski, çekiç ve spiral kullanarak bunu yaptım. Yüzde yüz volkanik Karacadağın bazalt taşından yaptım. Bunu kulübe hediye etmek istiyorum" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Engelli Heykeltıraşın Amedspor Logosu - Son Dakika

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