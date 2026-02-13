Engelli Vatandaşlara İş Fırsatı

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayan engelli vatandaşları işverenlerle bir araya getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESBİM tarafından düzenlenen toplu iş mülakatı programı, özel bireyler için umut oldu.

Dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmayı hedefleyen merkez, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde 30 farklı firmayı, iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya getirdi.

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen mülakatlarda yüzlerce vatandaş, firmalarla birebir görüşme fırsatı yakalayarak açık pozisyonlar hakkında detaylı bilgi aldı. Adaylar, yetkinliklerine uygun iş imkanlarına başvuru yapma şansı elde etti.