Engelliler, Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'nda 2 bin 206 metreye 24. kez tırmandı - Son Dakika
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Engelliler, Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'nda 2 bin 206 metreye 24. kez tırmandı

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Engelliler, Adıyaman Kahta\'daki Nemrut Dağı\'nda 2 bin 206 metreye 24. kez tırmandı
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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve yurt dışından gelen engelliler Kahta'daki Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı. Katılımcılar 2 bin 206 metrede heykelleri inceledi, Eylül Ergül konser verdi, Adıyaman etsiz çiğ köftesi ikram edildi.

"Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı Ören Yeri'ne çıktı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki ören yerine katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında, Nemrut Dağı'nın zirvesinde sanatçı Eylül Ergül mini bir konser verdi.

Etkinliğe Samsun'dan katılan Gamze Sakallıoğlu, ilk defa geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını belirterek, ören yerini herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan etkinlikte katılımcılara kentin coğrafi işaret belgeli "Adıyaman etsiz çiğ köftesi" ikram edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Engelliler, Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'nda 2 bin 206 metreye 24. kez tırmandı - Son Dakika
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