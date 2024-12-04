Engelliler Günü'nde Sanatla Farkındalık

Güncel

İstanbul\'da en fazla suç işlenen ilçe belli oldu

İşte Kazım Ağa\'nın sır gibi sakladığı eşi

Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak

Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı

Bu iki meyveyi yemek isteyenin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıyarak farkındalık yarattı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler, sahne performanslarıyla büyük alkış aldı.

Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan gençler, "Engeller Kalksın Sahne Açılsın" etkinliğiyle engelleri bir bir ortadan kaldırdı. Etkinlik, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlendi

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nda eğitim gören gençler, büyük bir emekle hazırladıkları etkinlikte, müzik dinletisinden tiyatro gösterisine, valsten modern dansa kadar çeşitli sanat dallarında performans sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ailelerinin de büyük destek verdiği etkinlikte, engelli bireyler sahnede kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.