Engelliler Günü'nde Sanatla Farkındalık - Son Dakika
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Engelliler Günü'nde Sanatla Farkındalık

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Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler için düzenlediği 'Engeller Kalksın Sahne Açılsın' etkinliği ile sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıdı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören gençlerin çeşitli sanat dallarında sergiledikleri performanslar büyük alkış aldı.

04.12.2024 11:21  Güncelleme: 12:54
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıyarak farkındalık yarattı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler, sahne performanslarıyla büyük alkış aldı.

Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan gençler, "Engeller Kalksın Sahne Açılsın" etkinliğiyle engelleri bir bir ortadan kaldırdı. Etkinlik, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlendi

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nda eğitim gören gençler, büyük bir emekle hazırladıkları etkinlikte, müzik dinletisinden tiyatro gösterisine, valsten modern dansa kadar çeşitli sanat dallarında performans sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ailelerinin de büyük destek verdiği etkinlikte, engelli bireyler sahnede kendilerini özgürce ifade etme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

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