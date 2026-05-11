Engelliler Haftası Mesajı
Engelliler Haftası Mesajı

11.05.2026 09:01
Vali Soytürk, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti ve toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla her yıl 10 - 16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Engelliliğin yalnızca bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Soytürk, sosyal boyutlarıyla toplumun tamamını yakından ilgilendiren önemli bir toplumsal konu olduğuna dikkati çekti.

Engelli vatandaşların yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabilmesi için empati kurulmasının önemine işaret eden Soytürk, her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Devletin, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatlarını bağımsız şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yaptığını aktaran Soytürk, ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Soytürk, "Bu kapsamda engelli bireylerin eğitim ve tedavi süreçlerine destek sağlanmakta, özel eğitim kurumlarının açılması teşvik edilmekte, kamu kurumları ile özel sektörde istihdam imkanları sunulmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda engelli bireylerimizin spordan sanata, eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığı memnuniyetle görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

