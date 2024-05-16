Engelliler Haftası\'nda 47 engelli 1 günlüğüne asker oldu

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Sakarya'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törenle 1 günlüğüne asker olan 47 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Alay Komutanlığı'ndaki törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, yaşama sımsıkı sarılarak içlerindeki umudu hiçbir zaman kaybetmemeleri ile hayata tutunma adına gösterdikleri azim ve özveriyle engellilerin kendilerine örnek olduklarını söyledi.

Askerliğin her Türk gencinin yapmayı arzuladığı görev olduğunu anlatan Karaca, "Sizlere çok yakışan bu üniforma içerisinde edeceğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız. Bugün sizlerle kısa da olsa kutsal askerlik görevinizi yapmanın gurur ve onurunu yaşamaktan, şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Karaca, temsili askerlik yapan engellilerin ailelerin gözlerindeki pırıltıyı mutlulukla gözlemlediklerini dile getirerek, "Bu gençlerimize vatan savunmasında bir görev düştüğünde kendi imkan ve kabiliyeti çerçevesinde diğer silah arkadaşlarından geri kalmayarak verilecek her görevi yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır." diye konuştu.

Temsili askerlerden Emir Aybar, yemin ederek 1 günlüğüne askerlik yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Kışla nizamiyesinden girdikleri andan itibaren kendilerine gösterilen sevgi ve şefkatle sıcak aile ortamının oluştuğuna değinen Aybar, kendilerini askerliğe hazırlamak maksadıyla tüm imkanlarını seferber eden komutanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından komandolar gösteri yaptı. Bu sırada bir engellinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Askerlik yemini eden engellilerin geçit töreni yaptığı program, terhis belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ve aileler katıldı.