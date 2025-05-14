Engelliler Haftası'nda Emniyet Ziyareti

Düzce Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrencileri emniyette misafir etti.

Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Burada emniyet araçlarına bindirilen çocuklara, polis kıyafetleri giydirilerek telsizle anons yaptırıldı.

Polislerin bir gününün nasıl geçtiğini deneyimleme fırsatı bulan özel öğrencilerin o anları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.