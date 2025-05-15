Engelliler Haftası'nda Erişilebilir Osmangazi Vurgusu - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Erişilebilir Osmangazi Vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerle bir araya gelerek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, fiziksel erişilebilirliğin önemine değinerek, engelli vatandaşlara destek vaat etti.

15.05.2025 15:41  Güncelleme: 16:43
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Engelliler Haftası dolayısıyla Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleriyle bir araya geldi. Özel bireylerin hazırladığı soruları yanıtlayan Aydın, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri için erişebilir bir Osmangazi hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın iş yerlerinde, sokaklarda, kaldırımlarda sıkıntılar yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

Başkan Aydın, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında OBAM üyeleri Nihan Kardaşko, Fatih Diden, Melike Kırço, Eslem Mert, Kadriye Dokumacı ve Ertan Ataş'ı makamında ağırladı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Aydın, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımı için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"Yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olmalıyız"

Başkan Aydın, ziyarette engelli bireylerin hazırladığı sorulara da yanıt verdi. "Dünya Engelliler Haftası'nın sizin için önemi nedir" sorusunu yanıtlayan Aydın, "Engelli vatandaşlarımız bizim için çok değerli. Sadece 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onlar için güzel projeler yaparak hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

Aydın, "Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarınıza Dünya Engelliler Haftası'nda ne söylemek isterseniz" sorusuna, "Dünya Engelliler Haftası'nın ilk gününde engelli vatandaşlarımız için kahvaltı programı düzenledik. Genç Kafe'de engelli vatandaşlarımız ile birlikte kahve yapacağız. Engelli bireylerimizin katılımıyla uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Engelli bireylerimiz ile hayatın her bölümünde bir arada olmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"Engelli vatandaşlarımıza daha rahat bir yaşam sunmak için çalışıyoruz"

Aydın, "Engelli vatandaşların günlük yaşamda daha rahat edebilmeleri için şimdiye kadar ne gibi adımlar atıldı ve önünüzdeki dönemde onların hayatını kolaylaştıracak ne gibi adımlarınız olacak" sorusunu ise "Ulusların gelişmişlik seviyesi, engelli vatandaşların hayatlarını ne kadar kolay idame etmesi ile doğru orantılıdır. Engelli bireyler kaldırımlarda, sokakta, yolda ve trafikte ne kadar kolay ve rahat ulaşıma sahipse, çalışma hayatlarında ve günlük yaşamlarında zorluklar yaşamıyorsa o ülke aynı düzeyde gelişmiş sayılır. Osmangazi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği önlemleri almak ve iyileştirmeleri yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var" sözleriyle yanıtladı.

"Erişebilir bir Osmangazi hedefliyoruz"

"Fiziksel erişilebilirlik konusunda ne gibi düzenlemeler yaptınız veya yapmayı planlıyorsunuz" sorusuna yanıt vererek röportajı tamamlayan Aydın, "Fiziksel erişebilirlik, engelli bireylerin kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilmeleri için olmazsa olmazlardan. Biz de bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri için erişebilir bir Osmangazi hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın iş yerlerinde, sokaklarda, kaldırımlarda sıkıntılar yaşamamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Erişilebilir Osmangazi Vurgusu - Son Dakika

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