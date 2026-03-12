Engelliler İçin İftar Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler İçin İftar Daveti

12.03.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabat'ta engelli bireyler ve aileleri, iftar sofrasında bir araya geldi, dayanışma vurgulandı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde ve 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi işbirliğiyle engelli bireyler ve ailelerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen iftar daveti, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'nin ev sahipliğinde Fas'ın Sela şehrinde bulunan rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildi.

İftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, 5. Muhammed Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi yöneticileri, diplomatlar, iş insanları, Faslı bürokratlar ve akademisyenler ile merkezde eğitim ve rehabilitasyon alan engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar programında konuşan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek, "Mübarek ramazan ayında bu iftarı sizinle yeniden paylaşmaktan onur duyuyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim." dedi.

Programın Rabat Yunus Emre Enstitüsü ile 5. Muhammed Dayanışma Vakfı'na bağlı 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi işbirliğinde düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, iftar sofralarının insani ve manevi bağları güçlendirdiğini söyledi.

Kılıç, söz konusu iftarın Türkiye ile Fas ve iki ülke halkları arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların bir yansıması olduğunu ifade ederek, programın geleneksel hale geldiğini ve bu yıl 7'ncisinin düzenlendiğini kaydetti.

Engelli bireylerin toplum içinde daha görünür ve aktif şekilde yer almasının önemine değinen Kılıç, engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplumların farklılıklarıyla zenginleştiğini belirten Kılıç, fırsat eşitliğinin sağlanması, günlük yaşamı kolaylaştıran ortamların oluşturulması ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımının kamu politikalarının önemli bir alanı olduğunu kaydeden Kılıç, 2005 tarihli Engelliler Kanunu kapsamında erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sosyal destek alanlarında önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

6.Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'nin yürüttüğü faaliyetlerin de benzer bir vizyonu yansıttığını belirten Kılıç, merkezin gençlerin eğitimi, yeteneklerinin geliştirilmesi, bağımsız yaşam becerilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesi yönündeki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Kılıç, konuşmasında programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı veren iş insanlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program Faslı müzik grubunun dinletisiyle devam etti. İlahiler ve marşlara engelli bireylerin de katılmasıyla sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Programın sonunda Büyükelçi Kılıç, iftara katılan engelli bireylere Rabat Yunus Emre Enstitüsü ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler İçin İftar Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:07:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Engelliler İçin İftar Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.