Engelliler İçin İftar Daveti

Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde ve 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi işbirliğiyle engelli bireyler ve ailelerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen iftar daveti, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'nin ev sahipliğinde Fas'ın Sela şehrinde bulunan rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildi.

İftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, 5. Muhammed Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi yöneticileri, diplomatlar, iş insanları, Faslı bürokratlar ve akademisyenler ile merkezde eğitim ve rehabilitasyon alan engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar programında konuşan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek, "Mübarek ramazan ayında bu iftarı sizinle yeniden paylaşmaktan onur duyuyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar dilerim." dedi.

Programın Rabat Yunus Emre Enstitüsü ile 5. Muhammed Dayanışma Vakfı'na bağlı 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi işbirliğinde düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, iftar sofralarının insani ve manevi bağları güçlendirdiğini söyledi.

Kılıç, söz konusu iftarın Türkiye ile Fas ve iki ülke halkları arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların bir yansıması olduğunu ifade ederek, programın geleneksel hale geldiğini ve bu yıl 7'ncisinin düzenlendiğini kaydetti.

Engelli bireylerin toplum içinde daha görünür ve aktif şekilde yer almasının önemine değinen Kılıç, engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplumların farklılıklarıyla zenginleştiğini belirten Kılıç, fırsat eşitliğinin sağlanması, günlük yaşamı kolaylaştıran ortamların oluşturulması ve engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımının kamu politikalarının önemli bir alanı olduğunu kaydeden Kılıç, 2005 tarihli Engelliler Kanunu kapsamında erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sosyal destek alanlarında önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

6.Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'nin yürüttüğü faaliyetlerin de benzer bir vizyonu yansıttığını belirten Kılıç, merkezin gençlerin eğitimi, yeteneklerinin geliştirilmesi, bağımsız yaşam becerilerinin güçlendirilmesi ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesi yönündeki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Kılıç, konuşmasında programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı veren iş insanlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program Faslı müzik grubunun dinletisiyle devam etti. İlahiler ve marşlara engelli bireylerin de katılmasıyla sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Programın sonunda Büyükelçi Kılıç, iftara katılan engelli bireylere Rabat Yunus Emre Enstitüsü ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan hediyeler verdi.