Engellilere Destek Mesajı

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, engelli vatandaşların iş hayatında, sporda, sanatta ve eğitimde elde ettikleri başarılarla yalnızca zihinlerde var olan engellerin aşılabileceğinin en büyük kanıtı olduklarını belirtti.

Engellilerin azmi, sabrı ve başarılarının örnek teşkil ettiğini aktaran Yavuz, devletin engelli vatandaşları için sunduğu sosyal desteklerin, istihdam olanaklarının eğitim fırsatlarının ve erişilebilirlik çalışmalarının onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerimizin sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdığımız ve çözüm yollarını konuştuğumuz anlamlı bir gün olmalıdır. Toplum olarak bu bilinçle hareket etmeli, engelli bireylerimizin her alanda eşit fırsatlara sahip olmaları için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, onların huzurlu, mutlu ve eşit bir hayat sürmeleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."