Engellilerin Mücadeleleri: Buğday Tanesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenilerek çekilen ve engellilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken "Buğday Tanesi", Avustralya'nın Melbourne kentinde seyirciyle buluştu.

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda'da temaslarda bulunan Bayram'ın da katılımıyla Melbourne'de gösterimi yapılan filme, Avustralyalı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk yaşta buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, engelli bir birey olarak verdiği hayat mücadelesini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bayram, "Buğday Tanesi" filminin Avustralya'daki okullarda da gösterileceğini söyledi.

Bayram, "Engelsiz bir dünyayı, barış içinde olan bir dünyayı kurmak için gece gündüz çalışıyoruz. Avustralya'da her vatandaş 'Buğday Tanesi'ni izleyecek. Film onlara umut olacak, ışık olacak." ifadelerini kullandı.