Engelsiz Bakış Fotoğraf Yarışması

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MHP İl Başkanlığı tarafından "Engelsiz Bakış" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamada, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen fotoğraf yarışmasına öncelikle engelli bireyler veya engelli bireylerin birinci derece yakınlarının katılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İzmir Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Elif Dilber, yarışmanın dezavantajlı vatandaşların yaşantıları hakkında farkındalık oluşturmak için yapıldığını belirterek, İzmirlileri yarışmaya davet etti.

Konusu, "engelli bireylerin ve ailelerinin gündelik yaşamı ve sosyal hayattaki yeri" olarak belirlenen yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini 10 Kasım Pazar gününe kadar "mhpkacep@gmail.com" mail adresine gönderilebilecek.