Engelsiz Yaşam Buluşması Samsun\'da

Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi, sosyal katılım vurgulandı.

Samsun'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Yaşam Buluşması" programı düzenlendi.

Samsun Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ufuk Gürbüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü konuşma yaptı.

Daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'nda kadar farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Çobanlı İskelesi Meydanı'nda devam eden programda, özel eğitim kurumları, bakım merkezleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından sahne gösterileri sunuldu. Etkinlik kapsamında stant açılışları yapıldı, katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin anneler ve çocuklar dans gösterisi, Down-ÇED sahne gösterisi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin folklor ve dans gösterileri, ritim gösterisi ile müzik dinletisi yer aldı. Etkinlikte ayrıca pickleball, BlazePod ve fidan dağıtımı gibi spor ve gelişim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, programda yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımının önemine dikkati çeken Gümrükçü, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel hedefimiz, engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar hayatın her alanında aktif, bağımsız ve eşit bireyler olarak yer alabilmelerini sağlamaktır." dedi.

Gümrükçü, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıran, erişilebilirliği güçlendiren, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini geliştiren çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Çünkü inanıyoruz ki engeller bireylerde değil, erişilemeyen imkanlarda ve yetersiz farkındalıklardadır." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü dolayısıyla engelli bireylerin ailelerine ve annelerine de değinen Gümrükçü, "Başta engelli bireylerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, yüreğiyle emek veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel bakım merkezleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
