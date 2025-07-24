Enver İbrahim: Barış Tek Çözüm

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmanın tek çözüm yolunun, barıştan geçtiğini bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre Enver, Tayland ile Kamboçya arasında sabah saatlerinde alevlenen çatışmaya ilişkin konuştu.

Söz konusu çatışma konusundaki endişelerini dile getiren Enver, sınırdaki çatışmaların durması ve barış görüşmelerinin başlamasını umduğunu söyledi.

Enver, iki tarafın lideriyle bugün görüşmeyi umduğunu kaydederek "Tayland ve Kamboçya ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) için önemli ülkeler. Barış tek çözüm yolu." ifadelerini kullandı.

Tayland-Kamboçya sınır hattında sabah erken saatlerde çıkan çatışmada, Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.