Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren Fatih Ç.'nin (29) kontrolünü yitirdiği 16 BOZ 866 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fatih Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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