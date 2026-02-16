Epstein Belgeleri Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein Belgeleri Eleştirildi

16.02.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein belgelerini sansürsüz yayımlamadığı için eleştiriliyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre üyelerine gönderdiği belgeler nedeniyle eleştirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, hafta sonu Kongre üyelerine Epstein dosyalarında yer alan isimlerin listesinin bulunduğu 6 sayfalık bir belge gönderdi.

Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, ABC News'e konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın kamuoyuna açıklaması gereken daha önemli dosyalar bulunduğunu savunan Massie, Epstein dosyalarına ilişkin iç yazışmaların, notların ve e-postaların da yayımlanması gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein belgelerinde ismi geçenlerin, kimin suçlu kimin masum olduğu ayrımı olmaksızın paylaşılmasını eleştirdi.

Adalet Bakanlığını suçluların kimliklerini kasten karartmakla suçlayan Khanna, kurbanların ve suçluların isimlerinin aynı listede yer aldığını, isimlerin hangi bağlamda geçtiğine dair açıklama yapılmamasının "saçma bir durum" olduğunu ifade etti.

Khanna, tüm dosyaların sansürsüz yayımlanması çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace ise Kongre üyelerine gönderilen listede bazı isimlerin eksik olduğuna işaret etti.

Epstein belgelerinin sansürlü olarak yayımlanmasını eleştiren Mace, belgelerin tamamının sansürsüz şekilde paylaşılmasını talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre üyelerine Epstein dosyalarında adı geçen tüm isimlerin yer aldığı 6 sayfalık belge göndermişti.

Belgedeki isimlerin farklı bağlamlarda yer aldığı, Epstein ile doğrudan iletişim kuranlardan, Epstein ile herhangi bir teması bulunmayıp yalnızca belgelerde adı geçenlere kadar uzandığı belirtilmişti.

Hangi kişinin isminin hangi bağlamda geçtiği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein Belgeleri Eleştirildi - Son Dakika

Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor Parkura atlayan kuzu yarışmaya renk kattı: İnsanın vegan olası geliyor
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Düğün salonu önünde dehşet Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

09:15
Tartışma yaratan görüntüler Herkes Ancelotti’yi konuşuyor
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor
09:09
Talisca’yı durdurabilen aşk olsun 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
08:29
Dağ patladı içinden şelale çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 09:35:28. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein Belgeleri Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.