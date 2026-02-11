Epstein Dosyasında Fransa'dan Şeffaflık Talebi - Son Dakika
Epstein Dosyasında Fransa'dan Şeffaflık Talebi

11.02.2026 17:48
Fransa, Jeffrey Epstein dosyasının aydınlatılması gerektiğini vurguladı, yargıya çağrıda bulundu.

Fransız hükümeti, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyada her şeyin aydınlığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, başkent Paris'teki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Epstein dosyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bregeon, Fransa'da soruşturma yürütmenin hükümet veya basının değil, yargının işi olduğunu savunarak, Epstein dosyası hakkında "Bizim tutumumuz çok açık. Tabii ki bu korkunç ve çok yönlü meseleyle ilgili her şey aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan'la ilgili yasal süreç başlattığını anımsatan Bregeon, mağdur olan kadınları konuşmaya ve yargıya başvurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Genel Sekreteri ve eski Başbakan Gabriel Attal ise konuk olduğu France Inter radyosunda, parlamentodaki tüm siyasi grupların her yıl bir soruşturma komisyonu başlatma hakkı olduğunu ifade etti.

Attal, bir siyasi grubun bu konuda bir soruşturma komisyonu başlatması halinde, buna karşı çıkmayacağını belirtti.

Epstein dosyasında adı geçen "model keşifçisi" hakkında şikayet

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, eski İsveçli model Ebba Karlsson, Epstein dosyasına ilişkin belgelerde adı binlerce kez geçen İsveçli Daniel Siad hakkında "cinsel saldırı ve insan ticareti" suçları gerekçesiyle 10 Şubat'ta Paris Savcılığı'na şikayetçi oldu.

Karlsson, Siad'la 1990'lı yıllarda İsveç'in başkenti Stockholm'de tanıştıklarını ve kendisine Fransa'da çalışmayı teklif ettiğini anlatarak, Siad tarafından götürüldüğü Cannes kentinde bir evin kulübesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Siad'ın kendisini tanıttığından farklı bir isminin olduğu sahte bir pasaportunu çantasında bulduğunu belirten Karlsson, tanıdığı bir kişiyle sokakta konuştuğu için Siad'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini savundu.

Karlsson, o dönem bir model ajansının patronu olan Gerald Marie tarafından da ofisinde cinsel saldırıya uğradığını ileri sürerek, yaşları 14 ile 17 arasında değişen kızlarla birlikte Marie'nin evine bir iş görüşmesi için davet edildiğini belirtti.

Kendisini "model keşifçisi" olarak tanıtan Siad'ın söz konusu modelleri Epstein için işe aldığından şüphe ediliyor.

Kaynak: AA

