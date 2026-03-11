Epstein'in Çiftliğinde Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein'in Çiftliğinde Soruşturma Başlatıldı

11.03.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'e ait Zorro Çiftliği'nde yürütülen yasadışı faaliyetler gerekçesiyle arama yapıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait bir çiftlikte, yasadışı faaliyetler yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapıldığı bildirildi.

The Hill'in haberine göre, New Mexico Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalette Epstein'e ait "Zorro Çiftliği"nde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu aramanın, eyalet başsavcısı Raul Torrez'in talimatıyla Epstein'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu mülkün şu an eski Teksas eyalet senatörü Don Huffines'e ait olduğu aktarıldı.

Yetkililer, halkı bölgedeki herhangi bir dron faaliyetini durdurmaya ve "devam eden kolluk kuvvetleri operasyonuna müdahale etmemek" için mülkten uzak durmaya çağırdı.???????

Öte yandan haberde, Huffines'in mülkü 2023'te satın aldığı ve burayı dini amaçla kullanılacak bir yere dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Politika, Ünlüler, Güncel, Zorro, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'in Çiftliğinde Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 11:50:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Epstein'in Çiftliğinde Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.