Epstein'in Menfaat İlişkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein'in Menfaat İlişkileri

20.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'in CBP personeliyle menfaat ilişkisi kurduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, özel adası yakınlarında görevli bazı Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) personeliyle menfaat ilişkisi kurduğu belirtildi.

The New York Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelere göre, Epstein 2008-2016 yıllarında, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" adası yakınlarındaki St. Thomas'ta görevli bazı CBP personeliyle "menfaat ilişkisi" kurdu.

Epstein, adaya giriş çıkışı kontrol eden bazı CBP personeline yiyecek, helikopter gezileri ve finansal tavsiye gibi imkanlar sağladı. Bunun karşılığında ise Epstein'in, kontrollerden "hızlı geçmesi" ve "sorunlarının çözülmesi" sağlandı.

Kayıtlara göre Epstein'in 2019'da ölmesinin ardından bu durum soruşturma konusu da olurken soruşturmanın nasıl sonuçlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Belgeler, Epstein'in personelle "arkadaşlık ilişkisi" kurduğuna işaret ediyor

Belgelerde, Carol Montgomery isimli bir CBP personelinin, Epstein'den tavsiye ve finansal destek istediği de görülüyor.

Montgomery'nin, Epstein hakkında medyada çıkan haberlerin ardından kendisine gönderdiği e-postada, "Başını dik tut ve seni çok önemsediğimi bil." yazdığı aktarılıyor.

Diğer belgelerde ise Epstein'in CBP personeline yeni bilgisayarlar hediye etmek istediği yer alırken söz konusu personeli adasında öğle yemeğine de davet ettiği ortaya çıktı.

Epstein'in ayrıca, bazı personeli helikopterle geziye çıkardığı ve bir personeli ise adadaki ziyaretçilerine müzik aleti çalması için tuttuğu belirtildi.

Epstein'in bir çalışanının gönderdiği e-postada ise "(CBP memuru) Sizi arkadaşı olarak gördüğü için ücret istemediğini söyledi ama ona bir şey vermek isterseniz memnuniyetle karşılar." ifadelerini kullandığı görüldü.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Politika, Ünlüler, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'in Menfaat İlişkileri - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:36. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein'in Menfaat İlişkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.